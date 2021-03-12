السعودية اليوم / "الصحة": إقبالٌ عالٍ جداً على مراكز اللقاح مع بدء المرحلة الثالثة



الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 130 ألف جرعة تطعيم خلال يوم أمس مسجلة بذلك أعلى معدل يومي منذ إطلاق البرنامج الوطني للقاح

ويأتي ذلك بعد توسُّع الصحة في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع؛ للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم مواعيد التطعيم خلال الأيام الـ 14 القادمة جرى حجزها بنسبة عالية جداً تصل إلى 80%, وأن تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المِقَدِّمَةِ للقاح.

وحثّت الصحة الجميع على سرعة المبادرة؛ للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في جميع مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق "صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات - وبالأخص القطاع الخاص - يقدم اللقاح مجاناً وإسهاماً منهم في البرنامج الوطني وأن جميع المراكز متاحة في تطبيق "صحتي" لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

// انتهى //

21:29ت م

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الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 130 ألف جرعة تطعيم خلال يوم أمس مسجلة بذلك أعلى معدل يومي منذ إطلاق البرنامج الوطني للقاح كورونا , وذلك في خطوة لافتة للانتباه تؤكد جاهزية وتكامل استعدادات الوزارة وتجاوب المواطنين والمقيمين مع أهمية الحصول على اللقاح.ويأتي ذلك بعد توسُّع الصحة في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع؛ للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.وأشارت الوزارة إلى أن معظم مواعيد التطعيم خلال الأيام الـ 14 القادمة جرى حجزها بنسبة عالية جداً تصل إلى 80%, وأن تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المِقَدِّمَةِ للقاح.وحثّت الصحة الجميع على سرعة المبادرة؛ للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في جميع مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق "صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات - وبالأخص القطاع الخاص - يقدم اللقاح مجاناً وإسهاماً منهم في البرنامج الوطني وأن جميع المراكز متاحة في تطبيق "صحتي" لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.// انتهى //21:29ت م0129

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة": إقبالٌ عالٍ جداً على مراكز اللقاح مع بدء المرحلة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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