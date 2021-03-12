السعودية اليوم / السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني



الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ عبد العزيز الدعيلج الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعينه رئيساً للطيران المدني بمرتبة وزير.

شغل معالي الأستاذ الدعيلج عدة مناصب قيادية وتنفيذية في عدد من القطاعات، وعمل منذ تخرجه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1986م في العديد من الشركات الكبرى، إلى أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإكترونيات المتقدمة وهي إحدى الشركات التابعة للشركة

وقد عمل معاليه بين عامي 2014م و 2017م عضوا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًّا للشركة السعودية للطباعة والتغليف ورئيس مجموعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بين عامي 2011م و2013م والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير العقاري في المدّة من 2007 إلى 2010 ، والرئيس التنفيذي لشركة عدوان للصناعات الكيماوية بين عامي 1993 و 2005 ، كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة سابك بين عامي 1987 و 1993.

ورأس الدعيلج إدارة مجلس مجموعة بن لادن العالمية القابضة ورئيساً للجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وعضوا بمجلس الغرف السعودية، وعضوية شركة طيبة القابضة، ولجنة المراجعة في بنك الرياض، وعضوية مركز الإسناد والتصفية ومجلس إدارة تراحم، كما شغل سابقا رئاسة وعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات السعودية الأخرى.

وحصل معالي الأستاذ عبد العزيز الدعيلج على شهادة البكالوريوس في العلوم متخصصاً في الإدارة الصناعية، وأكمل العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال المال والأعمال في جامعة ستانفورد، وكلية إنسياد، وشركة جنرال إلكتريك، وله مشاركات فاعلة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة.

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21:01ت م

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الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسفيما يلي السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ عبد العزيز الدعيلج الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعينه رئيساً للطيران المدني بمرتبة وزير.شغل معالي الأستاذ الدعيلج عدة مناصب قيادية وتنفيذية في عدد من القطاعات، وعمل منذ تخرجه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1986م في العديد من الشركات الكبرى، إلى أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإكترونيات المتقدمة وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وقد انضم للشركة عام 2017م، ليسخر خبراته في الإدارة التنفيذية التي تمتد لأكثر من 30 عامًا، والتي أهلته لشغل مناصب إدارية مهمة في عدد من الشركات الرائدة؛ لمواصلة تعزيز وتطوير قدرات الشركة لتصبح من الشركات الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال تصميم وتصنيع وتطوير الإلكترونيات وأنظمة الاتصالات وتوفير الحلول التقنية ولتسهم الشركة بدور فعّال في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.وقد عمل معاليه بين عامي 2014م و 2017م عضوا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًّا للشركة السعودية للطباعة والتغليف ورئيس مجموعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بين عامي 2011م و2013م والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير العقاري في المدّة من 2007 إلى 2010 ، والرئيس التنفيذي لشركة عدوان للصناعات الكيماوية بين عامي 1993 و 2005 ، كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة سابك بين عامي 1987 و 1993.ورأس الدعيلج إدارة مجلس مجموعة بن لادن العالمية القابضة ورئيساً للجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وعضوا بمجلس الغرف السعودية، وعضوية شركة طيبة القابضة، ولجنة المراجعة في بنك الرياض، وعضوية مركز الإسناد والتصفية ومجلس إدارة تراحم، كما شغل سابقا رئاسة وعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات السعودية الأخرى.وحصل معالي الأستاذ عبد العزيز الدعيلج على شهادة البكالوريوس في العلوم متخصصاً في الإدارة الصناعية، وأكمل العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال المال والأعمال في جامعة ستانفورد، وكلية إنسياد، وشركة جنرال إلكتريك، وله مشاركات فاعلة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة.// انتهى //21:01ت م0123

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