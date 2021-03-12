السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد



المدينة المنورة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي الحناكية والمهد تضمنت سحب رعدية ورياح نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11:55 مساءً.

// انتهى //

20:33ت م

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