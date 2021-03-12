السعودية اليوم / الكويت تسجل 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت الكويت اليوم 1356 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 195 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14676 حالة .

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7807، ليبلغ مجموع الفحوص 1893722، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4ر17 % .

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1182 حالة خلال الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 191417 حالة.

// انتهى //

20:02ت م

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الكويت 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت الكويت اليوم 1356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 207249 حالة ، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1156 حالة وفاة .وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 195 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14676 حالة .وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7807، ليبلغ مجموع الفحوص 1893722، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4ر17 % .الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1182 حالة خلال الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 191417 حالة.// انتهى //20:02ت م0114

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