الأوامر الملكية التى أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم بالسعودية

قام جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية اليوم الجمعة 28 رجب 1442 هجرية الموافق 12 مارس 2021 ميلادية بإصدار عدد من الأوامر الملكية التى تخص تغييرات وزارية وتضمنت إعفاءات وتكليفات وإنهاء خدمة بعض الوزراء، حيث أعفي جلالة الملك وزير الحج والعمرة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أنهي جلالته خدمة رئيس المحكمة الإدارية العليا، وقام بتعيين وزراء بدلاً منهم.

الأوامر الملكية التى صدرت اليوم بالسعودية

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز 7 أوامر ملكية وتتضمن ما يلي:-

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إعفاء معالى الدكتور محمد بنتين وزير الحج والعمرة من منصبة.

إعفاء معالي الأستاذ عبدالهادي المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

إعفاء معالي الأستاذ محمد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبة.

إنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا من منصبه.

تكليف معالي الدكتور عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

تعيين فضيلة الشيخ على السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

تعيين الأستاذ عبدالفتاح الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

تعيين معالي الأستاذ عبدالهادي المنصوري مساعداً لوزير الخارجية للشئون التنفيذية بمرتبة وزير.

تعيين الأستاذ عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

تعيين المهندس ماهر القاسم نائباً لوزير التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية “للخدمة المدنية” بالمرتبة الممتازة.

تعيين الدكتور سمير الطيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.