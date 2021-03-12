عاجل: الملك سلمان بن عبدالعزيز يُصدر 7 أوامر ملكية بإعفاء بعض…

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ قليل عدد من الأوامر الملكية بإعفاء بعض من الوزراء من مناصبهم، وتعيين آخرين بدلاً منهم، وذلك بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم بالممكلة العربية السعودية، وعلى نظام مجلس الوزراء بالمملكة، حيث أصدر جلالة الملك 7 أوامر ملكية عصر اليوم الجمعة 12 مارس 2021 ونعرض فى التقرير التالي هذه الأوامر الملكية، وأسماء من تم إعفاءه ومن تم تعيينه.

أولاً: أصدر جلالة الملك أمر بإعفاء معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبة، وتكليف معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بعمل وزير الحج والعمر بالإضافة لعمله وزير دولة وعضو مجلس وزراء.

ثانياً: أصدر جلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر بإنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين فضيلة الشيخ على بن سليمان بن على السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

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ثالثاً: صدر الأمر الملكي بتعيين معالى الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدأً لوزير الخارجية للشئون التنفيذية بمرتبة وزير.

رابعاً: صدر الأمر الملكى بإعفاء معالى الأستاذ محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبة.

خامساً: أصدر الملك سليمان أمرأ ملكياً بتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” للخدمة المدنية” بالمرتبة الممتازة.

سادساً: صدر الأمر الملكى من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

سابعاً: صدر الأمر الملكى بتعيين الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.