«توكلنا» يوضح كيفية تغيير كلمة المرور عند نسيانها

حدد تطبيق «توكلنا» المعتمَد من وزارة الصحة، كيفية تغيير كلمة المرور عند نسيانها، ردًّا على المستفيدين.

وأوضح تطبيق «توكلنا»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»؛ أنه عند نسيان كلمة المرور، على المواطن والمقيم اختيار «نسيت كلمة المرور» من خلال صفحة الدخول.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في اختيار نوع المستخدم مواطن/مقيم، ثم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وبعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل، وفقًا لتطبيق «توكلنا».

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لتطبيق «توكلنا» على موقع «تويتر»: «أنا سجلت خروجي من (توكلنا) ونسيت كلمة المرور، ويوم أسجل جديد أو نسيت كلمة المرور يرفض ويقول لي: الرقم مستخدم من قبل.. شو الحل؟».

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