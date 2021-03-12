تقلد مناصب قضائية عدة.. من هو رئيس المحكمة الإدارية العليا الجديد؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًّا بتعيين الشيخ علي بن سليمان السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

لكن من هو الشيخ علي بن سليمان السعوي؟

تخرج الشيخ السعوي في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.

وعمل عضوًا بالمحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، و‏عضوًا بالمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، كما عمل رئيسًا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وعضوًا في إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الإداري، ورئيسًا لعدد من دوائر الاستئناف الإدارية، وقاضيًا بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم.