«حكايتي بعد التسعين».. معلم صار عضوًا بمجلس الشورى يوجه نصائح للشباب

سلطت قناة «الإخبارية» الضوء على كتاب «حكايتي بعد التسعين» للدكتور عبدالعزيز النعيم عضو مجلس الشورى السابق، والذي لخص فيه حقبة زمنية تمتد إلى تسعة عقود، تناولت حياته العلمية والعملية.

وقال النعيم، خلال مقابلة مع برنامج «120»، إنه أراد من هذا الكتاب أن يجعل سيرته مندمجة مع سيرة المجتمع، فتناول تطور المجتمع منذ كانت مداخل الدولة ضعيفة والناس في حاجة إلى أن تطورت الأمور وأصبحت الدولة دولة كبيرة وغنية لها كلمتها ولها نفوذها.

وعن رسالته للشباب، أكد النعيم أن الشباب هم عماد الوطن وذخره وعدته، وأرجو منهم أن يحمدوا الله أن أوجدهم في هذه الدولة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وعليهم أن يحافظوا على هذه النعمة عن طريق التزود بالعلم والحرص على احترام الدولة ونظامها والسعي إلى تطوير أنفسهم، وألا يتوقفوا عند الوظائف الصغيرة.

وحول كيف طور نفسه من عمله كمعلم حتى وصل إلى ما هو عليه وحصوله على الدكتوراه، حتى صار عضوًا بمجلس الشورى، قال النعيم إنه عمل معلمًا قبل أن يحصل على الابتدائية، بسبب ما يملكه من حصيلة علمية.

وعن قيمة الوقت وأهميته عند الشباب، قال النعيم: إن الشباب يجب أن يهتموا بأنفسهم؛ لأن المغريات صارت الآن كثيرة، كوسائل الترفيه والسينما والأسفار، لكن يجب عليهم ألا يضيعوا مستقبلهم، وأن يؤسسوا انفسهم جيدًا بالتعليم الجيد، وإذا توظف يحرص للحصول على أفضل وظيفة.

وعن أحد أهم أسباب النجاح في التجارة، شدد النعيم على «الصدق» كسبب للنجاح في التجارة، مستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (التاجر الصدوق تحت ظل عرش الرحمن).