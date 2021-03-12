صحة حفر الباطن تضيف مركزين جديدين لتقديم اللقاح بالمحافظة

تبدأ صحة حفر الباطن بتوسعة مواقع إعطاء اللقاح بالمحافظة بمركزين جديدين مطلع الأسبوع القادم، بالإضافة لمركز اللقاحات بجامعة حفر الباطن.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن المراكز الجديدة هي مركز صحي الخالدية بالقيصومة ومركز صحي جنوب أبو موسى، داعية الجميع التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

فيما خصصت صحة حفر الباطن خدمة تقديم اللقاحات للمواطنين والمقيمين في كافة المستشفيات، بعد تهيئتها لاستقبال ‏‫المستهدفين من المرضى المنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت.

وأكدت «صحة حفر الباطن » أن الخدمة متوفرة في مستشفى الملك خالد ومستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الصحة النفسية، ومستشفى الرعاية المديدة، ومستشفى السعيرة، والقيصومة، بالإضافة إلى مركز السكر، وستكون الأولوية لكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة ومراجعي العيادات ومركز السكر، ومن ثم بقية المستفيدين، داعية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفايروس.