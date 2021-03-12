المبعوث الأمريكي: الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج: «إن الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن».

وأوضح المبعوث الأمريكي، في تصريحات نقلتها قناة «العربية»، أنه تلقى كل الدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل تصعيدها العسكري للسيطرة على مدينة مأرب.

وحذَّر المبعوث الأمريكي من أن عدم توقف إطلاق النار سيُدخِل اليمن في صراع وعدم استقرار كبيرين، معبرًا عن قلقه من «العواقب الإنسانية لهجوم الحوثيين على مأرب».

وطالب الدبلوماسي الأمريكي الحوثيين بالتوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، كاشفًا عن أن خطةً لوقف إطلاق النار في اليمن قُدمت لقيادة الميليشيا الحوثية.