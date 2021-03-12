مدير «الصحة الخليجي» يكشف الفئات الأولى بالسفر: استعدوا للتنقلات حول العالم

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، اليوم الجمعة، أن أولوية السفر لمن تلقى لقاح «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن «بعض دول العالم تستعد لاستقبال المحصنين».

وخلال مداخلة مع «الإخبارية» قال العمار: «إن الشخص المحصن سيكون له الامتياز الأسرع لتجاوز الجائحة، وبعض الدول أكدت استقبال هؤلاء الأشخاص دون الحاجة إلى العزل عند زيارتها.. ومن هنا نقول للجميع: استعدوا للتنقلات حول العالم، بشرط الحصول على اللقاح؛ لأن المحصن آمن على نفسه ومجتمعه».

وأضاف العمار: «أؤيد حصول المُحصَّن على امتيازات من هذه النوعية (التنقل بحرية).. وبعض الدول أعادت الحياة للأنشطة المتوقفة، بشرط عدم السماح بدخولها إلا للمطعمين، خاصةً أن اللقاحات أصبحت متوافرة للجميع في الدول الخليجية، ومنها المملكة».

فيديو | مدير الصحة الخليجي "د. أحمد العمار": من تلقى لقاح #كورونا له أولوية السفر .. وبعض دول العالم تستعد لاستقبال المحصنين#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/bxmCZSKrYL — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 12, 2021

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