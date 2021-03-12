3675 عملية غسيل كلوي بشهر يناير بنجران

أعلنت صحة نجران عن إحصائية المستفيدين من خدمات الغسيل الكلوي بمنطقة نجران وجميع محافظاتها خلال شهر يناير 2021 وكانت كالتالي: مستشفى الملك خالد: عدد المرضى 140 عدد الجلسات 1680.

مستشفى شرورة العام: عدد المرضى 52 عدد الجلسات 548 مستشفى بدر الجنوب العام: عدد المرضى 3 عدد الجلسات 22 مركز ديافارم مستشفى نجران العام الجديد: عدد المرضى 92 عدد الجلسات 1159 مستشفى حبونا العام: عدد المرضى 9 عدد الجلسات 107 مستشفى ثار العام: عدد المرضى 6 عدد الجلسات 61 مستشفى يدمة العام: عدد المرضى 10 عدد الجلسات 91. وقد بلغ مجموع المرضى 312 ومجموع الجلسات 3675

طريقة عمل الغسيل الكلوي

يعمل الغسيل الكلوي على إزالة الفضلات والسوائل التي لم تعد الكلى قادرة على إزالتها من الجسم. كما يهدف الغسيل الكلوي إلى الحفاظ على توازن الجسم عن طريق تصحيح مستويات المواد السامة المختلفة في الدم. من دون إجراء غسيل الكلى، يصبح جميع المرضى المصابين بالفشل الكلوي الكامل عرضة للوفاة نتيجة تراكم السموم في مجرى الدم.

أسس الغسيل الكلوي

هناك نوعان رئيسيان من غسيل الكلى: الغسيل الكلوي البريتوني والغسيل الكلوي الذي يتم عن طريق الدم. أيًا كان نوع العلاج الذي تم اختياره، فإن أهداف الغسيل الكلوي متشابهة للغاية، حيث تم تصميم غسيل الكلى ليحل محل العديد من وظائف الكلى. يتعين على هذا العلاج أن يقوم بما يلي: إزالة الفضلات، وإزالة السوائل الزائدة، وموازنة كمية المواد الكيميائية (الإلكتروليتات) والمواد الأخرى في الجسم. ويتطلب غسيل الكلى الفعال ما يلي: غشاء شبه منفذ، وإمداد للدم، وسائل غسيل الكلى، وطريقة لإزالة السوائل الزائدة. —— الأغشية شبه المنفذة الرقيقة في الغسيل الكلوي يقوم هذا الغشاء بفصل الدم عن سائل الغسيل الكلوي. ويسمح بمرور بعض المواد دون غيرها من المواد الأخرى من خلاله. كما يسمح للفضلات والماء والإلكتروليتات والمواد الأخرى أن يتم إزالتها من الدم إلى سائل الغسيل الكلوي (وفي بعض الأحيان في الاتجاه الآخر) عن طريق عملية تسمى «الانتشار». وتتوقف حركة انتقال الفضلات والمواد الأخرى على مدى نفاذية الغشاء، وحجم وتركيب المواد المختلفة، وتعويض سائل الغسيل الكلوي، ومقدار إمداد الغشاء بالدم.

إمداد للدم

كلما كان إمداد الغشاء بالدم أفضل، كلما زادت فعالية العلاج بالغسيل الكلوي. في عملية الغسيل الكلوي الذي يتم عن طريق الدم، يمكن التحكم في الإمداد بالدم عن طريق جهاز غسيل الكلى.

سائل غسيل الكلى

في كل من طريقتي الغسيل الكلوي، فإن سائل الغسيل الكلوي يسمح بإزالة الفضلات من الدم. علاوة على ذلك، فإنه يحتوي على مواد تساعد على تصحيح عدم التوازن الذي يحدث نتيجة الفشل الكلوي. ——— إزالة السوائل تتم إزالة السوائل عن طريق عمليات مختلفة للغاية في غسيل الكلى الذي يتم عن طريق الدم مقابل الغسيل الكلوي البريتوني. في غسيل الكلى الذي يتم عن طريق الدم، يستخدم جهاز غسيل الكلى الضغط لسحب السائل عبر الغشاء من الدم إلى سائل غسيل الكلى. أما في الغسيل الكلوي البريتوني فيتم استخدام الجلوكوز في سائل الغسيل. وهذا الإجراء يحث السوائل الزائدة على التحرك خارج الدم نحو سائل الغسيل الكلوي حتى يتم تصريفه بشكل منتظم. ——- هدف الغسيل الكلوي أيًا كان نوع الغسيل الكلوي الذي يتم استخدامه فإن الهدف منه هو إزالة الفضلات، وإزالة السوائل الزائدة، وتصحيح عدم التوازن في الإلكتروليتات، تصحيح درجة الحموضة الهيدروجينية (pH) في الجسم.