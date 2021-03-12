واس اليوم: إصدار عدة أوامر ملكية جديدة للحركة الوزارية الحالية

أعلنت وكالة واس الإعلامية للمملكة العربية السعودية، عن صدور عدد من الأوامر الملكية الجديدة في تاريخ اليوم الجمعة الموافق 12 ـ 3 ـ 2021م، والتي سيكون مفاداها ما يلي من قرارات ملكية، عن الرياض بيوم 28 من رجب 1442هـ والموافق يوم الجمعة 12 من مارس 2021م بوكالة واس.

عن واس نص الأوامر الملكية الصادرة اليوم

فيما يلي الأوامر الملكية تباعًا بنص صدورها عن ملك السعودية اليوم الجمعة:

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أول أمر:

رقم = أ / 408

تاريخ : 28 ـ 7 ـ 1442هـ

أنه بعون الله تعالى:

نحن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك السعودية

من بعد الاطلاع على النظام الأساسي بالحكم ، والصادر عن الأمر الملكي

برقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 ـ 8 ـ 1412هـ.

ومن بعد الاطلاع على نظام لمجلس الوزراء، والصادر عن الأمر الملكي

برقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 ـ 3 ـ 1414هـ.

ومن بعد الاطلاع على الأمر الملكي برقم ( أ / 138 ) وتاريخ 20 ـ 4 ـ 1440هـ.

قد أمرنا بما هو تالي:

1 ـ يعفي السيد معالي د. محمد صالح بن طاهر بنتن؛ وهو وزير الحج والعمرة من مهام منصبه.

2 ـ سيتم تكليف معالي د. عصام بن سعد بن سعيد بأن يقوم بعمل معالي وزير الحج والعمرة مع الإضافة إلى مهام عمله الحالية كوزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

3 ـ على أن يبلغ أمرنا هذا لكل الجهات المختصة المعنية لاعتماده ومن ثم تنفيذه.

الإمضاء: سلمان بن عبد العزيز آل سعود

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الأمر الثاني:

رقم = أ / 409

تاريخ = 28 ـ 7 ـ 1442هـ

أنه بعون الله تعالى

نحن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

سمو ملك المملكة العربية السعودية

من بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، والصادر بواسطة الأمر الملكي برقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 ـ 8 ـ 1412هـ.

ومن بعد الاطلاع على كلاً من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والصادر في المرسوم الملكي برقم ( م / 10 ) وتاريخ 18 ـ 3 ـ 1391هـ.

ومن بعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، والصادر في المرسوم الملكي

برقم ( م / 78 ) وتاريخ 19 ـ 9 ـ 1428هـ.

ومن بعد الاطلاع على الأمر الملكي برقم ( أ / 143 ) وتاريخ 20 ـ 7 ـ 1435هـ.

قد أمرنا بما هو تالي:

1 ـ يتم إنهاء خدمة فضيلة الشيخ: إبراهيم بن سليمان بن عبد الله الرشيد وهو رئيس المحكمة الإدارية العليا.

2 ـ يتم تعيين مكانه فضيلة الشيخ / علي بن سليمان بن علي السعوي ليكون رئيساً للمحكمة الإدارية العليا وهي مرتبة وزير.

3 ـ على أن يتم تبليغ أمرنا هذا إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الملك: سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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الأمر الثالث لليوم:

رقم = أ /410

تاريخ = 28 ـ 7 ـ 1442هـ

أنه بعون الله تعالى

نحن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

سمو ملك المملكة العربية السعودية

من بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، والصادر في الأمر الملكي

برقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 ـ 8 ـ 1412هـ.

ومن بعد الاطلاع على كلاً من: نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والصادر من المرسوم الملكي برقم ( م / 10 ) وتاريخ 18 ـ 3 ـ 1391هـ.

ومن بعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، وهو الصادر في القرار عن مجلس الوزراء برقم ( 33 ) وتاريخ 11 ـ 2 ـ 1426هـ ، وتعديلاته.

ومن بعد الاطلاع على الأمر الملكي برقم ( أ / 308 ) وتاريخ 3 ـ 9 ـ 1440هـ.

ومن بعد الاطلاع على الأمر الملكي وهو برقم ( أ / 14 ) وتاريخ 3 ـ 3 ـ 1414هـ.

قد أمرنا بما هو تالي:

1 ـ يتم اعفاء السيد معالي الأستاذ: عبد الهادي بن أحمد بن عبد الوهاب المنصوري وهو رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من مهام منصبه.

2 ـ ويتم تعيين الأستاذ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الدعيلج ليكون رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بدلاً عنه وبمرتبة وزير.

3 ـ على أن يتم تبليغ أمرنا هذا إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الملك: سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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الأمر الملكي الرابع:

رقم + أ / 411

تاريخ + 28 / 7 / 1442هـ

أنه بعون الله تعالى

نحن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

سمو ملك المملكة العربية السعودية

من بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وهو الصادر في الأمر الملكي

برقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 ـ 8 ـ 1412هـ .

ومن بعد الاطلاع علىكلاً من الأنظمة؛ نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وهو الصادر عن المرسوم الملكي

برقم ( م / 10 ) وتاريخ 18 ـ 3 ـ 1391هـ.

ومن بعد الاطلاع على هذا الأمر الملكي برقم ( أ / 14 ) وتاريخ 3 ـ 3 ـ 1414هـ.

قد أمرنا بالتالي:

1 ـ يتم تعيين السيد معالي الأستاذ: عبد الهادي بن أحمد بن عبد الوهاب المنصوري في مهام مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية على مرتبة وزير.

2 ـ هذا ويبلغ أمرنا إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الملك: سلمان بن عبد العزيز آل سعود

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الأمر الملكي الخامس:

رقم + أ / 412

تاريخ = 28 ـ 7 ـ 1442هـ

أنه بعون الله تعالى

نحن الملك: سلمان بن عبد العزيز آل سعود

سمو ملك المملكة العربية السعودية

من بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، وهو الصادر عن الأمر الملكي الذي كان برقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 ـ 8 ـ 1412هـ .

ومن بعد الاطلاع على كلاً من: نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والصادر في المرسوم الملكي برقم ( م / 10 ) وتاريخ 18 ـ 3 ـ 1391هـ.

ومن بعد الاطلاع على هذا الأمر الملكي برقم ( أ / 237 ) وتاريخ 17 ـ 9 ـ 1439هـ.

قد أمرنا بالتالي:

1 ـ سيتم اعفاء السيد معالي الأستاذ: محمد بن طويلع بن سعد السلمي من مهام منصبه كمساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2 ـ ويتم تبليغ أمرنا هذا إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الملك: سلمان بن عبد العزيز آل سعود

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الأمر السادس:

برقم : أ / 413

وتاريخ : 28 ـ 7 ـ 1442هـ

أنه بعون الله تعالى

نحن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

سمو ملك المملكة العربية السعودية

من بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، وهو الصادر عن الأمر الملكي

برقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 ـ 8 ـ 1412هـ .

من بعد الاطلاع على كلاً من: نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والصادر عن المرسوم الملكي برقم ( م / 10 ) وتاريخ 18 ـ 3 ـ 1391هـ.

ومن بعد الاطلاع على الأمر الملكي برقم ( أ / 14 ) وتاريخ 3 ـ 3 ـ 1414هـ.

قد أمرنا بالتالي:

1 ـ أنه يتم تعيين السيد المهندس: ماهر بن عبد الرحمن بن إبراهيم القاسم في وظيفة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” للخدمة المدنية” في المرتبة الممتازة.

2 ـ وأنه يبلغ أمرنا هذا إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الملك: سلمان بن عبد العزيز آل سعود

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الأمر السابع:

برقم : أ / 414

وبتاريخ : 28 ـ 7 ـ 1442 هـ

أنه بعون الله تعالى

نحن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

سمو ملك المملكة العربية السعودية

من بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، والصادر عن الأمر الملكي

برقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 ـ 8 ـ 1412 هـ .

ومن بعد الاطلاع على كلاً من: نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، وهو الصادر عن المرسوم الملكي برقم ( م / 10 ) وتاريخ 18 ـ 3 ـ 1391 هـ.

ومن بعد الاطلاع على الأمر الملكي برقم ( أ / 14 ) وتاريخ 3 ـ 3 ـ 1414 هـ.

قد أمرنا بما هو آت :

1 ـ أنه يتم تعيين السيد الأستاذ: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي في مهام مساعد وزير النقل على المرتبة الممتازة.

2 ـ أنه يبلغ أمرنا هذا إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الملك: سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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الأمر الثامن:

برقم : أ / 415

وبتاريخ : 28 ـ 7 ـ 1442 هـ

أنه بعون الله تعالى

نحن الملك: سلمان بن عبد العزيز آل سعود

سمو ملك المملكة العربية السعودية

من بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، وهو الصادر في الأمر الملكي برقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 ـ 8 ـ 1412 هـ .

ومن بعد الاطلاع على كلاً من: نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، وهو الصادر في المرسوم الملكي برقم ( م / 10 ) وتاريخ 18 ـ 3 ـ 1391 هـ

ومن بعد الاطلاع على الأمر الملكي برقم ( أ / 14 ) وتاريخ 3 ـ 3 ـ 1414 هـ.

قد أمرنا بما هو آت :

1 ـ يتم تعيين السيد د. سمير بن عبد العزيز بن محمد الطبيب في وظيفة مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على المرتبة الممتازة.

2 ـ وأنه يبلغ أمرنا هذا إلى الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الملك: سلمان بن عبد العزيز آل سعود

عرضنا عليكم في السطور العليا موجز مختصر من نصوص الأوامر الملكية الجديدة لليوم في السعودية.