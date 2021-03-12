موعد فتح الطيران السعودي: تاريخ رفع تعليق الرحلات الجوية من وإلى…

يتساءل الكثيرين عن موعد فتح الطيران السعودي الموجه من المملكة إلى مصر وبالعكس من مصر إلى المملكة بعد الاطمئنان لبداية انحصار أزمة كورونا، حيث انتشر اللقاح في غالبية بلدان العالم مما أدى إلى بدء الرجوع إلى طبيعة الحال لما كان عليه العالم قبل انتشار فيروس كورونا اللعين، لهذا قد كشفت مصادر في وزارة الطيران المدني؛ عن قرار سعودي ينص على أنه سيتم تعديل تاريخ السماح للسعوديين بعمل رحلات السفر إلى خارج المملكة.

وأيضًا اتضح موعد رفع تعليق الرحلات الجوية الدولية كاملاً، ومن ثم فتح وتشغيل المطارات بالمملكة للرحلات الدولية, ستبدأ عودة للرحلات الجوية إلى طبيعتها من يوم يوافق 17 مايو القادم.

موعد فتح الطيران السعودي للرحلات المصرية ـ السعودية

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أما عن موعد بداية عودة الرحلات من السعودية إلى مصر، ومن مصر إلى السعودية؛ فهو مختلف قليلاً عن الموعد العام لعودة الرحلات الخارجية بالسعودية، ولكن المؤكد أن مصر تعتبر من الدول العشرين المحظور دخول مواطنيها للمملكة منذ شهر فبراير الماضي، من ضمن القيام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد ـ 19، تلك التى اتخذتها المملكة مؤخرًا بسبب ارتفاع الأعداد مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا.

مع التوضيح أن المملكة ممكن أن تعيد فتح الرحلات الجوية من جديد مع جزء من العشرين دولة المحظورة ومن المؤكد أن يكون منها مصر، بأي وقت وممكن أن يكون قبل قدوم شهر مايو القادم؛ وهذا يعتمد على حال أن وزارة الصحة السعودية ارتأت أنه لا مانع لاستئناف الرحلات بين هذه الدول وبين المملكة.

نقل الفئات المستثناة من قرار التعليق إلى مصر

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من قرار التعليق السعودي للرحلات المصرية، ودخول المصريون للسعودية، لكنه تقوم شركات الطيران المصرية باستمرار بتسيير رحلاتها للمدن السعودية ليتم نقل الفئات المستثناة من القرار، ، مثل:

هؤلاء العاملين المصريين في داخل القطاع الصحي السعودي

ويتم أيضًا نقل أسرهم معهم

ومن ضمن الفئات المستثناة أولئك الدبلوماسيين

ونقل المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى مصر

هذا وتقوم شركة مصر للطيران مثلاً؛ بتسير قرابة الـ 6 رحلات يوميًا لمدن المملكة مثل:

رحلات إلى المدينة المنورة

رحلات مدينة الرياض

تسيير رحلات لجدة

إلى القصيم

وإلى الدمام

كل هذه الرحلات اليومية تقوم بنقل الفئات المستثناة.

أما في رحلة عودة أيًا من هذه الرحلات إلى مصر فأنه تقوم الشركة تنقل أية مسافرين من أية جنسيات راغبين في الذهاب إلى مصر .

كانت المملكة العربية السعودية اتخذت بشهر يناير بداية عام 2021م، قرار بتأجيل فتح المنافذ الجوية والبرية وأيضًا البحرية بالكامل، وتأجيل قرار رفع التعليق لسفر المواطنين من أخر شهر مارس الحالي وإلى نصف شهر مايو القادم 2021م،

على اعتبار أن الشركات المصنعة للقاحات الجديدة، للآن لم يتم تسليم الدفعات وهي المتفق عليها مع السعودية، بالأوقات المحددة، حيث أن المملكة لديها رغبة قوية في الوصول لمناعة جماعية ـ مجتمعية عالية، ولذلك قامت المملكة بتأخير الاجراءات لشهر مايو.