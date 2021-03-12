شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاح «استرازينيكا» آمن وتعليقه في بعض دول أوروبا للتأكد من سلامته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن تعليق لقاح أكسفورد «أسترازينيكا» في عدد محدود من دول أوروبا، هو عبارة عن سحب كمية من اللقاحات للتأكد من مأمونيتها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء احتياطي ومؤقت ويتم مع اللقاحات الأخرى، مؤكداً أن بعض هذه الدول عادت لاستخدام اللقاح بعد ثبوت سلامته، وأن اللقاحات في المملكة ولله الحمد آمنة وفعّالة.

وكان رواد وسائل التواصل قد تبادلوا خبراً مفاده إيقاف استخدام لقاح أكسفورد نظراً لحدوث تجلطات في الدم لعدد من الحالات التي قامت بأخذ اللقاح.