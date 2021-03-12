شكرا لقرائتكم خبر عن من هو وزير الحج المكلف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الدكتور عصام بن سعد بن سعيد حصل على شهادة البكالوريوس من جامعه الملك سعود بالرياض وحصل على الماجستير في القانون الدستوري وكذلك حصل على شهادة الدكتوراة في القانون العام.

عين باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ثم نائباً لرئيس الهيئة ثم عين في عام 1428 هـ رئيساً لها، انتقل بعد ذلك ليصبح وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء ثم كلف بوزارة الإسكان و كلف بعدها بوزارة الخدمة المدنية، وكلف مؤخراً بوزارة الحج و العمرة.

شارك الدكتور عصام بن سعيد في إعداد نظام مجلس الوزراء الصادر عام 1414 هـ وكذلك في رئاسة اللجنة المشكلة لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال القانون والاقتصاد.