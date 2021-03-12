شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعي جدة» يطلق 3 من مبادرات للتحولات الرقمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق المعهد الصناعي الثانوي بجدة ثلاث مبادرات من المبادرات التقنية والتحولات الرقمية بمواردها البشرية وأنظمتها الداخلية ونظام شواهد الإلكتروني بحضور نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق والمدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسه.

وتمثلت المبادرة الأولى في 100 منتج والذي يبرز منتجات متدربي المعهد الصناعي الثانوي بجدة بكافة أقسامه التدريبية ومتدربي نزلاء معهد سجن جدة ومتدربي نزلاء معهد إصلاحية جدة بسجن ذهبان للعام التدريبي 1442 هــ.

وأما المبادرة الثانية فكانت مبادرة نظام شواهد الإلكتروني وهو نظام إلكتروني يعنى بتنظيم إدارة الموارد البشرية بالمعهد والتوزيع العادل للمهام الإدارية، والمستند إلى لوائح وأنظمة تقييم الأداء الوظيفي والأدلة والإجراءات المنظمة لها.

وكانت المبادرة الثالثة هي مبادرة التحول الرقمي:

والذي يستند إلى سياسات جودة التدريب وجودة الأعمال الإدارية لتحول نحو الرقمنة في كافّة الخدمات والمنتجات التدريبية التي يقدمها المعهد لمتدربيه ولشركائه بالقطاع العام والخاص.

وأكد مدير المعهد الدكتور المهندس ياسر بن شمس الحق مياجي والمهتم بتكنلوجيا المعلومات أن هذه المبادرات ما هي إلا انطلاقة للعديد من المبادرات التقنية والمهنية المستقبلية لمواكبة تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تحمل بعاتقنا الكثير من الصعوبات والتحديات والتي تتطلب منا تعزيز وتكاتف الجهود في منظومة التدريب التقني والمهني للعمل على تحقيق الاستفادة المرجوة للاستثمار الأمثل والمستدامة لشباب وشابات الوطن.