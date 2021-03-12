شكرا لقرائتكم خبر عن صحة حفر الباطن لـ الخليج 365: افتتاح مركزين و7 عيادات لتقديم لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت صحة حفر الباطن لـ«الخليج 365» أنها تعمل على افتتاح مركزين للقاحات لتقديم لقاحات كورونا «كوفيد-19» في مركز صحي الخالدية بالقيصومة ومركز جنوب أبو موسى الأشعري بحيث يتم تشغيلهما مطلع الأسبوع القادم بإذن الله، بالإضافة إلى مركز جامعة حفر الباطن.

وخصصت صحة حفر الباطن 7 عيادات لتقديم اللقاح، تستهدف مصابي الأمراض المزمنة ومراجعي العيادات وكبار السن في مستشفى الملك خالد، ومستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الرعاية المديدة، ومستشفى الصحة النفسية، ومستشفى السعيرة، ومستشفى القيصومة.