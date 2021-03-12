شكرا لقرائتكم خبر عن خطط توسعية لتوفير لقاح كورونا لجميع الفئات المستهدفة بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شرعت مستشفيات مكة المكرمة في تقديم اللقاح للفئات عالية الخطورة، من كبار السن، والممارسين الصحيين بالإضافة إلى تطعيم مرضى السكر عند زيارتهم المستشفيات، ومرضى العيادة الخارجية، ومرضى الرعاية المنزلية في المنازل ومرضى الغسيل الكلوي وذويهم.

وبدأ التجمع الصحي في توفير مواقع داخل مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الملك فيصل، ومستشفى حراء العام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومدينة الملك عبدالله الطبية.

وأوضح مدير مشروع اللقاحات في التجمع الدكتور فواز تركستاني، أن التجمع يعمل وفق خطط للتوسع في توفير لقاح كورونا لجميع الفئات المستهدفة لتحقيق الأهداف المنشودة منها ولايقتصر تقديم اللقاح على المراكز بل امتد لتوفيرها لعدد من الشرائح في المجتمع للتسهيل عليهم نظراً لضرورة حصولهم على اللقاح، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجميع من مواطنين ومقيمين والتسجيل في منصة صحتي للحصول على اللقاح ولكي نعود لحياتنا الطبيعية.

الجدير بالذكر أن عدد مراكز لقاحات كورونا التي جهزها التجمع الصحي بمكة المكرمة وصل إلى 13 مركزاً، بالإضافة إلى توفير مراكز أخرى في المستشفيات وخدمات المرضى في العيادات الخارجية والرعاية المنزلية.