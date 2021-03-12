شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. إعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة) عدد من الأوامر الملكية:

- إعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

- تكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

- إنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا.

- تعيين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

- إعفاء الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

- تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

- تعيين الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

- تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

- إعفاء الأستاذ محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.

- تعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.