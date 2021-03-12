شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. إعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة) عدد من الأوامر الملكية:
- إعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.
- تكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.
- إنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا.
- تعيين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
- إعفاء الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.
- تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
- تعيين الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.
- تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.
- إعفاء الأستاذ محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه.
- تعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.