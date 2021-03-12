هل يجوز للابن منع والدته من الزواج.. ومن له الولاية عليها في النكاح؟.. الشيخ الشثري يجيب (فيديو)

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، عن سؤال عن حكم الشرع في جواز منع الابن والدته من الزواج.

وأوضح أنه ليس للابن حق منع والدته من الزواج بعد وفاة الوالد، إذا تقدم لها خاطب كفء، لأنه يُعد من العضل الممنوع شرعاً.

وأضاف، خلال لقاء أمس (الخميس) ببرنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن والد الزوجة إذا زوّج ابنته فولايته صحيحة، إذا كان الخاطب ممن تتوفر فيه صفات الكفاءة في دينه وخلقه.

وأشار إلى أن هناك خلافا بين جمهور أهل العلم، حيث يرى بعضهم أن ولي المرأة هو ابنها وليس والدها، وآخرون يرون أن الابن ليس له ولاية في النكاح على والدته.

Source akhbaar24.argaam

