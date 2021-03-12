فيديو.. مُختص ينصح المُتسوقين إلكترونياً بهذا الأمر لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي

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نصح مُهتم بالتجارة الإلكترونية، الراغبين في التسوق إلكترونياً بعدم الشراء باستخدام بطاقاتهم البنكية الأساسية، واستخدام بطاقات مُسبقة الدفع؛ لتجنب الاحتيال المالي.

وقال المُهتم بالتجارة الإلكترونية يوسف الدبيخي خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، إن الشراء بالبطاقات الأساسية يعرّض المُتسوقين لعمليات الاحتيال المالي، ولكن وضع مبالغ مالية في البطاقات مُسبقة الدفع على قدر الشراء يجنبهم هذا الأمر.

وحذّر من خطأ آخر يقع فيه البعض عند اختيار المواقع الآمنة للتسوق من خلال ربطهم الأمان بوجود رمز قفل للموقع، مبيناً أنه يمكن التأكد من أمان المواقع السعودية عبر الدخول لمنصة “معروف”، وأما المواقع غير السعودية فيكون من خلال منصات التقييم.

وأشار إلى أن بعض مواقع التسوق الإلكتروني تتلاعب بالأسعار، كما أن هناك متاجر تلجأ لشراء التعليقات والتقييمات العالية لجذب المُتسوقين لها، لافتاً إلى أن المُتسوقين يمكنهم الانتقاء بين المتاجر من خلال البحث والمقارنة ومتابعة الصور والتعليقات.

Source akhbaar24.argaam

