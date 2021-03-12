“شرطة مكة” تقبض على شخص وثق دخوله لمدينة رياضية أثناء إقامة إحدى المباريات

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أمس (الجمعة) القبض على شخص خالف الإجراءات الاحترازية، بدخوله إحدى المدن الرياضية أثناء إقامة إحدى المباريات وتوثيق ذلك.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة أن ما ارتكبه الشخص من نشر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق دخوله المدينة الرياضية والتباهي بذلك يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كورونا”.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة تم القبض على الشخص المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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