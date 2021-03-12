صدور أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بمكة إلى هيئة “مدن”

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أمس (الخميس)، صدور أمر سامٍ بتسليم المدينة الصناعية الجديدة بالعكيشية، إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.
وطالبت المستثمرين الذين لديهم عقود في تلك المنطقة بمراجعة إدارتي العقود والتحصيل، وذلك بهدف تحديث بياناتهم، وسداد المستحقات المترتبة عليهم، تمهيدا لنقل عقودهم للهيئة.
ولفتت إلى أن الفترة المحددة لنقل عقود المستمرين للهيئة شهر واحد، ولن يتم بعدها النظر في أي مطالبة.
Source almnatiq
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