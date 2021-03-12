فيديو.. مذيع يتعرض لحادث مروع داخل الاستديو

︎ :

.



تعرض المذيع الرياضي كارلوس أوردوس، الذي كان ضيفًا على استديوهات شبكة ESPN الكولومبية، لحادث مروع على الهواء، حيث كان جالسًا على يسار زملائه، عندما حدث شيء ما تسبب بانهيار جزء من خلفية الاستديو.

وعندما انهار جزء من الاستوديو سقط مباشرة على رأس المذيع الضيف، وضربه بسطح المكتب المقابل له، وسط خوف وصياح المتواجدين في المكان.

وانتقلت الكاميرات إلى وجه المذيع الرئيسي الذي كان في حالة من الدهشة والصدمة والذي تمكن من ضبط نفسه والانتقال إلى فاصل إعلاني قبل إيقاف البث.

فيديو.. مذيع رياضي يتعرض لحادث مروع داخل الاستديو (1)

المذيع الرئيسي في حالة صدمة

وبعد ذلك سجل أوردوس الذي نجا بأعجوبة، مقطع فيديو يشرح ما حدث له ونشره على تويتر قال فيه: يجب أن أخبر كل من سأل ودعمني بشأن الحادث الليلة الماضية أنني بخير.

وتابع: الحمد لله بعد الفحوصات الطبية لم يجد الأطباء أي شيء خطير، فقط كدمة وورم في الأنف بدون كسر، شكرا لكل من كان قلقًا.

Source almowaten

