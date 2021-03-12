20 عامًا من الخبرات.. من هو ماهر القاسم نائب وزير الموارد البشرية للخدمة المدنية؟

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم، نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «للخدمة المدنية» بالمرتبة الممتازة.

وشغل المهندس ماهر القاسم منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، منذ أبريل 2019م، ويرأس حاليًّا مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة (إحدى شركات تكامل القابضة)، وهو عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وانضم مؤخرًا إلى عضوية مجلس إدارة معهد الإدارة، كما أنه عضو في لجان حكومية عديدة وسبق أن شارك في عضوية مجموعة مجالس إدارية لشركات خاصة قبل انضمامه إلى الوزارة.

ويتمتع بما يزيد عن 20 سنة من الخبرات العملية والقيادية في قطاعات عدة منها التصنيع والتطوير وتقنية المعلومات، شغل فيها عددًا من المناصب القيادية في شركات عالمية ومحلية رائدة، مثل شركة آي بي إم، ومايكروسوفت، والإلكترونيات المتقدمة.

ويحمل المهندس القاسم، شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو خريج برنامج القادة التنفيذيين من معهد آي إم دي بسويسرا.