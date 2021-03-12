«قطار الحرمين»: إتاحة حجز التذاكر بدءًا من الإثنين المقبل

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، اليوم الجمعة، إتاحة حجز التذاكر يوم الإثنين المقبل، تمهيدًا لإعادة التشغيل نهاية مارس الحالي.

وقالت إدارة قطار الحرمين، في بيان لها، إنه سيتاح لكافة العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل؛ تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس الجاري.

ولفتت إدارة "قطار الحرمين" إلى أن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات (مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالله بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية).

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