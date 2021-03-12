ضبط 13 منشأة مخالِفة لتدابير كورونا والاشتراطات الصحية بمكة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة –ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية، خلال الأسبوع الجاري– 196 جولة رقابية على المنشآت الغذائية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط منشأة تجارية مخالفة للأنظمة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافةً إلى ضبط 12 منشأة تجارية أخرى مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية؛ حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكدت الأمانة حرصها على استمرار الحملات الرقابية الميدانية، ومواصلة الجهود، والاهتمام والعناية بالصحة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940، وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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