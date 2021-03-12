إرشادات من «الدفاع المدني» لمواجهة العواصف الرملية

وجّهت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بتوخي الحذر خلال الحالة الجوية التي تمر بها معظم مناطق المملكة خلال هذه الساعات، مؤكدًا على أهمية اتباع الإرشادات والتعليمات المتعلقة بتلك الحالة الجوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وفي بيان للمديرية العامة للدفاع المدني، قالت: تحذر "الأرصاد" من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، خاصة على (الأحساء، بقيق، الجبيل، حفر الباطن، الخبر، رأس تنورة، الخفجي، قرية العليا، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية)، وذلك حتى الساعة 9 مساءً.

وكذلك على منطقة الرياض؛ لتشمل كل من (الحريق، القويعية، الخرج، المجمعة، الدرعية، المزاحمية، الدلم، حوطة بني تميم، الدوادمي، حريملاء، ضرما، الزلفي، ثادق، عفيف، العاصمة الرياض، رماح، مرات، الغاط، شقراء)، حتى الساعة 9 مساءً.

وفي مداخلة مع "الإخبارية"، قال المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي: حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أية حوادث من جانب الدفاع المدني، الذي تعامل مع هذه الحال الجوية من خلال التوعية وتقديم الإرشادات، وكذلك ميدانيًّا من خلال الانتشار المكثف ورفع مستوى الجاهزية في المناطق التي تمر بهذه الحالة.

وأضاف: يحرص الدفاع المدني في مثل هذه الحالات على التوجيه بتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والتأكيد على متابعة الإرشادات عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما نؤكد على أهمية الابتعاد عن الأعمدة والأشياء الثابتة المتوقع تأثرها بمثل هذه الحالات.

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