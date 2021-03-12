أمير الشمالية يوجه برفع مستوى الاستعداد لمواجهة «الغبرة»

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية؛ جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة الحالة الجوية، وما تشهده المنطقة خلال هذه الفترة من تقلبات جوية مع هبوب العواصف الموسمية «الغبرة».

وشدَّد أمير المنطقة على العمل بالمتابعة المباشرة لما تشهده المنطقة حاليًّا من آثار وتداعيات التقلبات الجوية، وما واكبها من تزايد موجة الغبار وهبوب عواصف ترابية أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق العامة.

وتضمَّنت توجيهات الأمير ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الاستعداد بالكوادر البشرية والمعدات والآليات مع تأكيد أهمية الحضور الميداني للأجهزة المختصة لمواجهة أي طارئ، لا سمح الله، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما وجَّه صحة المنطقة برفع جاهزية جميع منشآت الصحة؛ نظرًا إلى حالة التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها المنطقة، متمنيًا السلامة للجميع.

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