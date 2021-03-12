مدينتان تتصدران خريطة التعافي من كورونا خلال 24 ساعة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد»، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 81 حالة تعافٍ، تلتها مكة المكرمة بـ57 حالة، ثم مليجة 19، والدمام 18، وطريف 14 حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجَّلت جدة 12 حالة، ثم كل من (بريدة والهفوف والخفجي) 9 حالات لكل منها، تلتها النعيرية بـ8 حالات، ثم القطيف بـ7 حالات، وكل من (حائل والظهران وبقيق) بـ6 حالات تعافٍ لكل منها.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من(تبوك وسكاكا وعرعر والجبيل والمبرز) بـ5 حالات لكل منها، ثم المدينة المنورة بـ4 حالات تعافي، تلتها (الأسياح والطائف والباحة وخميس مشيط والخبر وضرما وخيبر ووادي الدواسر) بـ3 حالات.

وسجَّلت كل من (عريعرة وعنيزة والقريات وعيون الجواء ورياض الخبراء وظلم وظهران الجنوب والقنفذة ودومة الجندل وحفر الباطن والخرج) حالتَي تعافٍ لكل منها.

وفي المرتبة الأخيرة جاءت كل من (أوبراكة وبطحاء ورفائع الجمش والقوارة والنبهانية وأبها ونجران وعفيف والمجمعة والدلم والدوادمي والزلفي والبدع ومحايل وضرية والقيصومة وحوطة بني تميم وتربة وتيماء وطبرجل ورفحاء والقويعية وتمير والبكيرية والعيص وقرية العليا وساجر وترج وثريبان والجفر) بواقع حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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