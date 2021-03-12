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ضبط قائد مركبة في الطائف وثق سرعته العالية في مقاطع عبر مواقع التواصل

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الرياض - محمد عبدالله - أحيل إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

أعلن المرور السعودي، الجمعة، ضبط قائد مركبة في الطائف، نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا.

وقال المرور السعودي، في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إن مرور محافظة الطائف ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور السعودي أنه سيُحَال قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

محمد يوسف

محمد يوسف

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