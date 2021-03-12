الإثنين القادم إتاحة حجز التذاكر لقطار الحرمين

أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع عن إمكانية حجز التذاكر إلكترونيًا بداية من يوم الإثنين القادم، تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس الجاري. وأشارت إلى أن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات: مكة المكرمة – المدينة المنورة – مطار الملك عبدالعزيز – مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.



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