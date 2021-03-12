علمت «دوت الخليج» أن الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة «لندن» أصدرت تعميما للمبتعثين نوهت خلاله عن إيقاف وزارة التعليم العمل بالتعويض عن رسوم استعجال التأشيرات. وجاء في نص تعميم الملحقية: بناءً على توجيهات الوزارة بعدم التعويض عن رسوم استعجال استخراج التأشیرات في الوقت الحاضر وإلى أجل غیر مسمی، حتى تتم موافقة الجهات المعنية على التعويض، لذا نفيدكم بأنه لن يتم التعويض عن رسوم الاستعجال.



كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف العمل بالتعويض عن رسوم استعجال تأشيرات المبتعثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.