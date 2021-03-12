360 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

حثت وزارة الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة والتسجيل من خلال ⁧‫تطبيق «صحتي»‬، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 360 حالة مؤكدة وتعافي 367 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2935 منها 542 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 381708 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 372217 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد سُجلت 5 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6556 حالة، فيما تم إجراء 51656 فحصا مخبريا جديدا.



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