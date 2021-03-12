اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اليوم عن إحباط محاولة تهريب 2.500.000 مليون قرص امفيتامين مخدر، مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، وذلك بالتنسيق مع الجمارك السعودية وقد تم إيقاف المتورطين وهما مقيمين سودانى وأردنى مع اتخاذ الإجراءات النظامية ، لإحالتهم إلى الجهة ذات الاختصاص.



كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تهريب 2.5 مليون قرص امفيتامين مخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.