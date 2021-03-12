عاجل-الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت،وتتسبب في انعدام الرؤية الافقية ونشاط في الرياح السطحية .
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .
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