شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير مكة تكشف عن موعد تشغيل «قطار الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إعادة تشغيله ستكون في 31 من مارس الجاري

- 4 محطات تشمل السفر عبر القطار

أكد قطار الحرمين على إمكانية حجز التذاكر إلكترونيًا بداية من يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء الموافق 31 من مارس الجاري.

وألمح القائمين على القطار إلى الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

يذكر بأن قطار الحرمين هو أحدث وأسرع وسيلة نقل سككي في الشرق الأوسط، يصل بين مكة والمدينة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله.