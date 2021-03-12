شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الرئيس الجديد للهيئة العامة للطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر الأمر الملكي بتعيين عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة الطيران المدني بمرتبة وزير .

وسبق له أن عيّن رئيساً تنفيذياً لشركة الإلكترونيات المتقدمة في يونيو 2017 .

ويشغر الدعيلج عدداً من المناصب والعضويات في عدد من المجالس واللجان ، أبرزها شركة طيبة القابضة ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، والشركة السعودية للطباعة والتغليف ، وشركة رافال للتطوير العقاري ، وشركة دوتشة الخليج للتمويل .

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

ويقف عبدالعزيز الدعيلج على خبرة كبيرة تمتد لثلاثين عاماً زاخرة تولّى فيها عدداً من المناصب القيادية في المجالات الصناعية والإدارية والاستثمارية