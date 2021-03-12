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تعرّف على الرئيس الجديد للهيئة العامة للطيران المدني

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الدمام - شريف احمد - صدر الأمر الملكي بتعيين عبدالعزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة الطيران المدني بمرتبة وزير .

وسبق له أن عيّن رئيساً تنفيذياً لشركة الإلكترونيات المتقدمة في يونيو 2017 .

ويشغر الدعيلج عدداً من المناصب والعضويات في عدد من المجالس واللجان ، أبرزها شركة طيبة القابضة ، والشركة للصناعات المتطورة ، والشركة السعودية للطباعة والتغليف ، وشركة رافال للتطوير العقاري ، وشركة دوتشة الخليج للتمويل .

وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

ويقف عبدالعزيز الدعيلج على خبرة كبيرة تمتد لثلاثين عاماً زاخرة تولّى فيها عدداً من المناصب القيادية في المجالات الصناعية والإدارية والاستثمارية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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