أوامر ملكية سعودية.. إعفاءات وتعيينات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الديوان الملكي السعودي، الجمعة، عدة أوامر ملكية بإعفاءات وتعيينات جديدة تشمل عدة وزارات وهيئات.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير.

وكذلك تعيين ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.



وأصدر الديوان الملكي السعودي أمرا بتعيين عبد العزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعداً لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

وتعيين سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر الملكية أيضا، تعيين سمير بن عبدالعزيز الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما تم تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

والأوامر شملت كذلك أمرا ملكيا بإعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه، وكذلك إعفاء صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه.

الديوان الملكي أصدر أيضا أمرا ملكيا بإنهاء خدمة إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

وكذلك إعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.