القبض على مواطن أطلق النار من مركبته في أحد أحياء الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية.

تفاصيل العملية:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخص يطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية، حيث أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث ضبط بحوزته أسلحة ومواد مخدرة، ونشر ذلك عبر حسابه، دون اكتراث بعواقب الأمور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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