الدعيلج صاحب خبرة الـ30 عامًا رئيسًا للطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بتعيين عبدالعزيز عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وشغل الدعيلج العديد من المناصب، حيث كان الرئيس التنفيذي لـ شركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة “AEC” منذ يونيو 2017، ورئيس مجلس إدارة “مجموعة بن لادن السعودية”، وعضو مجلس إدارة كلٍّ من “شركة طيبة للاستثمار”، وعضو لجنة المراجعة في “بنك الرياض” منذ 2016، كما كان عضوًا في مجلس إدارة “شركة رافال للتطوير العقاري” بين 2012 و2019.

مسيرة متميزة:

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة “الشركة السعودية للصناعات المتطورة” بين 2017 و2019، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي “الشركة السعودية للطباعة والتغليف” بين 2014 و2017، والرئيس التنفيذي لكل من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة “مسك” بين 2011 و2013، و”شركة الأولى لتطوير العقارات” بين 2007 و2010.

وشغل الدعيلج كذلك منصب الرئيس التنفيذي لـ”شركة عدوان للصناعات الكيميائية” بين 1993 و2005، ورئيس “شركة عبد العزيز الدعيلج وشريكه للاستشارات الصناعية”، بالإضافة إلى شغله العديد من المناصب القيادية في “شركة سابك” بين 1987 و1993.

عضويات شغلها:

وكان الدعيلج عضوًا في مجلس إدارة كل من “الشركة السعودية للطباعة والتغليف”، و”شركة دويتشه الخليج للتمويل”، و”الشركة السعودية للأبحاث والتسويق” بين 2014 و2018، و”الشركة العربية للأنابيب”، و”الشركة السعودية للأسماك”، و”شركة ثبات للتطوير العقاري”، و”اللجنة الوطنية للصناعات الكيميائية والبلاستيكية”، و”شركة عبر المستقبل للبلاستيك”، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة “مسك”، و”الشركة السعودية للصناعات المتطورة”، كما أن لديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في الإدارة التنفيذية.

جدير بالذكر أن عبدالعزيز الدعيلج حاصل على بكالوريوس في الإدارة الصناعية عام 1986 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

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