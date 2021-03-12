ماهر القاسم صاحب السيرة المتميزة نائبًا لوزير الموارد البشرية للخدمة المدنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.

ماهر القاسم:

وشغل المهندس ماهر القاسم قبل ذلك منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، منذ شهر إبريل من عام 2019م.

ويرأس القاسم حاليًّا مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة (إحدى شركات تكامل القابضة)، وهو عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير).

مناصب عديدة:

وانضم المهندس القاسم مؤخرًا لعضوية مجلس إدارة معهد الإدارة، كما أنه عضو في لجان حكومية عديدة، وسبق أن شارك في عضوية مجموعة مجالس إدارية لشركات خاصة قبل انضمامه للوزارة، كما شغل عددًا من المناصب القيادية في شركات عالمية ومحلية رائدة مثل شركة آي بي إم، ومايكروسوفت، والإلكترونيات المتقدمة.

ويحمل المهندس ماهر القاسم، درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وخريج معهد آي إم دي بسويسرا ضمن برنامج القادة التنفيذيين.

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