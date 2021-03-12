عبدالهادي المنصوري .. قيادي تنفيذي من منظومة النقل إلى الخارجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - محمد عامر

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- أمرًا ملكيًا بتعيين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير في إطار التوجه والاهتمام الكبير لدى القيادة للتطوير المستمر لمنظومة العمل في وزارة الخارجية في كافة الجوانب الدبلوماسية والتقنية والإدارية.

رئيس سابق لهيئة الطيران

المنصوري الذي عين في 8 مايو 2019 رئيسًا لهيئة الطيران المدني حتى صدر أمر ملكي بإعفائه اليوم وتعيينه مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كما حصل على البرنامج التنفيذي للموارد البشرية RBL.

كما عمل المنصوري مساعدًا لوزير النقل، وحاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كما حصل على البرنامج التنفيذي للموارد البشرية RBL.

وفي فترة سابقة عمل المنصوري وكيلًا بوزارة الصحة للموارد البشرية، ومستشار لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمشرف على الموارد البشرية، كما عمل سابقًا نائبًا لرئيس الشؤون المالية والعمليات بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، والناظر الإداري للتوظيف الدولي / توظيف السعوديين بأرامكو السعودية، ومؤسسًا ومديرًا لشركة أرامكو فيما وراء البحار المحدودة، كما عمل رئيسًا للجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية ASHRM ، وعضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمة التدريب والتنمية IFTDO.

عضويات

وشارك المنصوري في عضوية مجموعة من المجالس واللجان وفرق العمل، ومنها عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي سابقًا، ورئيسا للجنة الحج للقوى العاملة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى عضويته سابقًا في لجنة طرح مبادرات رفع مستوى كفاءة الموظفين في التعليم والصحة، وعمله سابقًا كرئيس فريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية في مجال الموارد البشرية والقوى العاملة، وعضوًا في لجنة الترشيحات والترقيات بصندوق التنمية الصناعي السعودي علاوة على العديد من اللجان الأخرى.

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