محطات من سيرة سمير الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم عددًا من الأوامر الملكية، من بينها أمر ملكي كريم بتعيين الدكتور سمير الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

من هو سمير الطبيب؟

شغل الطبيب العديد من المناصب ولديه مسيرة مهنية متنوعة حيث كان يشغل قبل صدور الأمر الملكي منصب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع.

المؤهلات العلمية

والطبيب حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية، والماجستير في الإدارة الخاصة بالتنفيذيين من هارفارد بزنس سكول، بينما حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

أبرز المناصب السابقة

تم تعيين سمير الطبيب في منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة إس-أويل، كبير إدارييها التنفيذيين، وذلك في الأول من أكتوبر لعام 2005م، وهي مشروع مشترك لأرامكو السعودية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، حيث قاد بنجاح عملية التحول التي شهدتها تلك الشركة التي كانت إحدى أكبر الشركات الكورية المساهمة، وساهم في تحسين مستوى تنفيذ الأعمال بما في ذلك إعادة هيكلة نظم الموارد البشرية فيها.

كما تم تعيينه في منصب المدير التنفيذي للعلاقات بالموظفين والتدريب في شركة أرامكو السعودية في يوليو عام 2008، كما شغل منصب رئيس لمجلس إدارة أمناء شركة الجبيل للتكرير والبتروكيميائيات JRPC، وعضو بمجلس إدارة شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى عضويته في العديد من الهيئات التابعة لأرامكو السعودية.

خبرات متعددة

أما الخبرات التي يتمتع بها سمير الطبيب فتشمل هندسة وتصميم وإنشاء المرافق الهيدروكربونية المتنوعة مثل معامل التكرير ومعامل فرز الغاز من الزيت ومعامل الغاز، وقد قاد تنفيذ دراسات مشاريع مشتركة دولية في دولة الهند، وأمضى ثلاث سنوات في منصب مدير عام شركة موتور أويل (هيلاس) في العاصمة اليونانية أثينا. وبالإضافة إلى ذلك، كان عضو مجلس إدارة مقيم ليمثل أرامكو السعودية في ذلك المشروع المشترك.



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