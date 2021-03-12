الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ147 وإجمالي الحالات الحرجة 542

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (367) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (372217) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2935) حالة من بينها (542) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (381708) حالات، توفي منهم (6556) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (360) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 147، المنطقة الشرقية 59، منطقة مكة المكرمة 45، منطقة المدينة المنورة 17، منطقة القصيم 14، منطقة الحدود الشمالية 12.

كما سجلت كل من مناطق حائل وعسير وتبوك 7 حالات في كل منها، بينما سجلت منطقة جازان 6 حالات ومنطقتا الجوف ونجران 5 حالات في كل منهما، بينما كانت أدنى الحالات المسجلة في منطقة الباحة بواقع حالتين.



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