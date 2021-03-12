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السعودية من الوجهات المرشحة لاستضافة نزال فيوري وجوشوا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

السعودية من الوجهات المرشحة لاستضافة نزال فيوري وجوشوا

تأكيدات على أن القتال لن يتم في بريطانيا

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف


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قال موقع metro.co البريطاني إن السعودية من بين الوجهات المرشحة لاستضافة النزال المرتقب بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا.

ولم يستبعد تايسون فيوري إمكانية خوض معركة ثالثة ضد ديونتاي وايلدر قبل مواجهته مع أنتوني جوشوا، مؤكدًا على أنه لن يقاتل في المملكة المتحدة مرة أخرى.

تايسون فيوري

تلغي خطط وايدلر

 وقد حقق فيوري لقبه في WBC للوزن الثقيل بأداء مهيمن على وايلدر في فبراير 2020، وهو اللقاء الثاني بين الاثنين بعد تعادل مثير للجدل في أول لقاء بينهما، وقام وايلدر بتنشيط بند إعادة المباراة في الأيام التي أعقبت هزيمته، حيث دعا منافسه إلى مواجهة ثالثة كان من المقرر عقدها الصيف الماضي، لكن جائحة كورونا ألغت تلك الخطط.

السعودية من الوجهات المرشحة لاستضافة نزال فيوري وجوشوا
ديونتاي وايلدر

السعودية من الوجهات المرشحة لاستضافة النزال

وتتنافس عدد من الوجهات على حق استضافة مواجهة فيوري وجوشوا، فيما تعد السعودية وأبو ظبي من أبرز المرشحين.

ولم يقاتل فيوري في المملكة المتحدة منذ تجاوز فرانشيسكو بيانتا في بلفاست في أغسطس 2018، وليس لديه نية للعودة للقتال على هناك، حيث بدا مصرًا على أن خطته هي التقاعد في منزله الجديد في لاس فيجاس.

السعودية من الوجهات المرشحة لاستضافة نزال فيوري وجوشوا
أنتوني جوشوا

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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