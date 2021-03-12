الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

مجهول يتسلل إلى قاعدة أمريكية تتمركز فيها طائرة الرئاسة !

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

اسمع الخبر

أدت سلسلة من الأخطاء المتتالية من قِبل القيادات في سلاح الجو الأمريكي أندروز الجوية بولاية ماريلاند إلى أن يتسلل شخص مجهول إلى القاعدة التي يتمركز فيها طائرة الرئاسة.

قاعدة خاضعة للحراسة المشددة

ولم يكتف المجهول بالتسلل إلى المكان الخاضع للحراسة المشددة وحسب، بل استقل أيضًا طائرة Boeing C-40 Clipper، التي يستخدمها أعضاء الإدارة الأمريكية وكبار العسكريين في الرحلات الجوية.

والأكثر إثارة للدهشة أنه لم يُعتقل إلا بعد انتهاء الرحلة التي استمرت خمس ساعات.

3 أسباب وراء الحادث المدهش

وحدد المفتش العام للقوات الجوية في تقريره ثلاثة أسباب لهذا لحادث وهم:

الخطأ الأول كان من قبل حارس القاعدة، الذي سمح لمدني بدخول القاعدة.

ثم دخل المجهول إلى منطقة وقوف الطائرات حيث لا توجد أي عوائق تمنعه من ذلك.

ثم استغل فشل البوابات الآلية والموظفين الذين كانوا هناك، الذين لم ينتبهوا له.

طائرات Boeing C-40 Clipper

وتستخدم طائرات Boeing C-40 Clipper المتمركزة في أندروز من قبل أعضاء حكومة الولايات المتحدة أو كبار مسؤولي الكونغرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.

وأكد بيان سلاح الجو أن لا شيء يدل على أن الرجل لديه أي صلة بمجموعات متطرفة.

شارك الخبر