تفاصيل أوامر الملك سلمان .. إعفاء وزير وإنهاء خدمة رئيس المحكمة العليا وتعيينات جديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 -الرياض

اسمع الخبر

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم عدد من الأوامر الملكية تضمنت ما يلي:

إعفاء الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء. إنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا وتعيين فضيلة الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير. إعفاء معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه وتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير تعيين معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير. إعفاء معالي الأستاذ محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منصبه وتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للخدمة المدنية” بالمرتبة الممتازة. تعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة. تعيين الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

شارك الخبر